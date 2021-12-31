Yeniçağ yazarı Uğuroğlu’ndan “Bize yaptıran Allah'tır” diyen Soylu’ya: Allah müstahakkınızı da belanızı da verecektir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Bize yaptıran Allah'tır” ifadesine sert bir dille tepki gösterdi. “Demek ki; 19 yıllık AKP iktidarının yaptığı; yolsuzlukları, yasakları ve yoksulluğu yaptıran da Allah'mış. Bunların kabahati yokmuş ve suçlu; tövbe, tövbe, tövbe Allah'mış” diyen Uğuroğlu, “Bak Soylu açık ve net söyleyeyim, Allah müstahakkınızı da belanızı da verecektir” dedi.

Uğuroğlu şöyle devam etti:

“Yetmez, bu millet de ilk seçimde sizi sandığa gömecektir… Allah'ın izni Peygamberin kavli ile bağımsız ve tarafsız yargı yaptıklarınızın hesabını da size tek tek soracaktır.

Yetmez, inanıyorum ki gerçek dünyada da yediğiniz kul haklarının ve işlediğiniz günahların hesabı da sizlere tek tek sorulacaktır.

Yok, öyle günahları işleyip Allah'a sığınmak… Yok, öyle anayasayı ve yasaları çiğneyip Allah'a sığınmak… Allah sizin günahlarınızı asla affetmez… Allah kul hakkı yiyenlerin günahlarını asla affetmez… Bağımsız ve tarafsız yargı da işlediğiniz suçları asla affetmez…

Büyük Türk Milleti tarafından; ‘Tayyip'in partisi’ de ‘Tayyip'in Devleti’ de ‘Tek Adam Rejimi’ de yıkılacaktır. Demokratik, Laik Sosyal Hukuk Devleti Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim yeniden kurulacaktır. Hiç kimsenin asla şüphesi olmasın.”

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TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu: Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın, biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah’tır