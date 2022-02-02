Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Millet, "Yandım Allah" diyor duymuyor musun Erdoğan?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Aylık tüketim kotası 150'den 210'a çıkarıldı. Çok çok teşekkürler etmiyoruz Recep Tayyip Erdoğan, millet, 'zamları geri al' diyor… Millet; 'Elektrik çarptı bizi, doğal gaz zehirledi bizi ilaveten gıda ürünlerinin fiyatları ile beslenemiyoruz' diyor Erdoğan… Millet, 'Yandım Allah' diyor duymuyor musun Erdoğan?" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Kaşıkla verdiğin 3 kuruşluk maaş artışlarını misliyle geri alıyor milletin isyanını görmüyor musun Erdoğan? Of of…Sesimizi duymuyor musun Erdoğan? Kimse yok mu etrafında bu sesi, sana bu feryatları duyuracak Erdoğan? Yazdıklarımızı sana okutmuyorlar mı ya da sen okumuyor musun Erdoğan?" ifadesini kulandı.

Uğuroğlu şunları kaydetti:

"Erdoğan, Erdoğan… Bu millete dedin ki;

- "Verin bu kardeşinize oylarınızı, bakın nasıl uçacağız…"

Verdi bu saf, temiz ve fakir millet sana yüzde 51 oy…

Ne oldu Erdoğan?

Millet uçurumdan aşağı uçtu Erdoğan…

Bak açık seçik yazıyorum bu büyük millet;

Senin ekonomi programı yüzünden, bu büyük millet yoksullaştı, fakirleşti, aç kaldı, açıkta kaldı…

Senin yönetememen yüzünden bu acı ekonomik tablo yaşandı."