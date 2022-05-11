Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: İmamoğlu gezisindeki Nagehan Alçı'ya kıyameti koparanlar yüzde 70'e ulaşan enflasyona gereken tepkiyi gösteremiyorlar

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın Karadeniz turuna davet ettiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirenlere tepki gösterdi. Uğuroğlu “Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine davet edilen Nagehan Alçı nedeniyle kıyameti koparanlar, dikkat ediyorum da yüzde 70'e ulaşan enflasyona misliyle göstermeleri gereken tepkiyi gösteremiyorlar” görüşünü dile getirdi.

Uğuroğlu yazısına şöyle devam etti: "Sığınmacılar konusunda her gün farklı kararlarını açıklayan Recep Tayyip'in fikri yalpalaması konusunu eleştiremiyorlar. Türkiye'de milyonlarca işsiz varken, emekliler ve dar gelirliler fakruzaruret için geçim sıkıntısı çekerken Suriyelilere harcanan milyarlarca dolara tepki neden yok? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bırakın bir milletvekiline, bırakın bir partinin genel başkanı olan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a yönelik ağır hakaretlerine neden tepkisizler? Yasama, Yürütme ve Yargıyı tek kişide toplayan ucube rejim için neden tık yok? Anayasada çok açık ve net şekilde "Bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmü varken Recep Tayyip'in Yüksek Seçim Kurulu kararı ile bu anayasa hükmünü çiğneyeceğini neden kabul ediyor ve suskun kalıyorlar? Recep Tayyip'ten, dava açmasından korkuyorlar mı? Süleyman Soylu'nun kendilerini hedefe almasından korkuyorlar mı?”

İçişleri Bakanı Soylu'nun hedefinin gündem değiştirerek yüzde 70'e ulaşan enflasyonu unutturmak olduğunu yazan Uğuroğlu “Bir anlamda başardı. Gündeme Özdağ ve sığınmacıları yerleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı bürokrat Fuat Oktay ile tüccar Maliye ve Hazine Bakanı neden koşa koşa Soylu'yu ziyarete gittiler? Enflasyonu unutturduğu, gündemden çıkarttığı için tebrike gittiler” diye yazdı.