Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu saldırıları, “tepkisel" görmesi anlaşılan o ki örgütsel suçtan kaçırma amacı taşımakta

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, kendisine ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırılara ilişkin olarak “Tüm medya, tüm siyasetçiler ve kamuoyu bu saldırıların, ‘örgütsel’ olduğunu anladı da sadece Savcı Hanay mı göremedi?” yorumunu yaptı.

Uğuroğlu yazısında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu saldırıları, ‘tepkisel’ görmesi anlaşılan o ki örgütsel suçtan kaçırma amacı taşımakta” görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Bize saldırılanlar için, 'sürü bağışıklığı' sağlamaya mı çalışılıyor? Saldırıya uğradığım günden itibaren, "Adaletin tecelli edeceği" güvencesini veren Adalet Bakanı ve HSK başkanı Abdülhamit Gül'e diyorum ki; Lütfen sözünüzü tutun…" çağrısını yaptı.