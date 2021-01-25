Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Hukuk camiası İrfan Fidan'ı, "Erdoğan'ın takip ettiği dosyaların sırdaş savcısı" olarak değerlendiriyor, bakalım nelere imza atacak?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine İrfan Fidan’ın atanmasını hukuk camiasının “Erdoğan'ın takip ettiği dosyaların sırdaş savcısı” şeklinde değerlendirdiğini yazdı.

Uğuroğlu yazısında, Yargıtay onursal üyesi Ali Suat Ertosun'un atamaya ilişkin yorumuna da köşesinde yer verdi.

Ertosun, "Yargıtay kontenjanından seçilecek üyenin; Yargıtay kültürünü edinmiş, yetişmiş, kıdemli, birikimli, belirli bir kişisel olgunluğa erişmiş olmasını gerekli kılar. Yargıtay Büyük Genel Kurulu yaptığı seçimde iyi bir sınav ver(e)memiştir. Yargıtay'ın havasını bile solumamış İrfan Fidan, seçimde, 340 üyeden 107'sinin oyunu alarak birinci sıradan aday olmuştur. Cumhurbaşkanı da, İrfan Fidan'ı Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçmiştir. İrfan Fidan'ın aday olması ne kadar etik değilse, ona oy veren 107 üyenin davranışı da o kadar etik olmamıştır. Otoriter-totaliter rejimlerde hükmedenler (muktedirler), adalet dağıtan yansız ve güven duyulan gerçek hâkimleri istemezler, yargıyı bir operasyon aracı olarak kullanmak istediklerinden onlardan kurtulmaya ve bir biçimde ele geçirmeye çalışırlar." düşüncesini dile getirdi.

Ertosun, "Peki, bu meşru mudur? Elbette ki değildir. Yargıtay Genel Kurulu, İrfan Fidan'ı belirlemekle, Anayasa'mızın sözüne uymuş, özüne uy(a)mamıştır. Siyasi iktidara duydukları minnet gereği oylarıyla İrfan Fidan'a destek verenler, Anayasa'mızın verdiği yetkiyi iyi kullan(a)mamışlar, siyasi otoritenin isteği ile oy vermişlerdirBir Yargıtay üyesinin vazgeçemeyeceği temel davranış biçimi, her türlü etkileşimin dışında kalmak, aklının ve vicdanının sesini dinlemek suretiyle, oyunu sahiplenmektir... Ne yazık ki bu olay, yargımızın içinde bulunduğu vahim durumun göstergelerinden birini oluşturmuştur. Beklentimiz, yükselişi önlen(e)meyen İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi başkanı olmasıdır! Son sözlerim, yargıda reform bekleyenlere; Siz gerçekten bunu bekliyor ve inanıyor musunuz? Yapılsa bile uygulanacağını mı sanıyorsunuz? Geçiniz efendim. Daha çok beklersiniz..." görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "Hukuk camiası İrfan Fidan'ı, 'Erdoğan'ın takip ettiği dosyaların sırdaş savcısı' olarak değerlendiriyor.Bakalım 2. Fidan nelere imza atacak?" ifadesini kullandı.