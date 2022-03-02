Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Genç olsam gider Ukrayna'ya, silahlanır Ukraynalıların özgürlüğü için savaşırdım Ruslarla

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da askerlerin sivil halka silah dağıttığını belirterek, “Genç olsam gider Ukrayna'ya, silahlanır Ukraynalıların özgürlüğü için savaşırdım Ruslarla” dedi.

Türkiye’de Kozmik Oda’ya FETÖ ile iltisaklı hâkim ve savcılar tarafından girilmesine izin verilmesini hatırlattığı yazısının devamında, Ukrayna’da yaşananların örnek olmadı gerektiğini ifade eden Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Bugün Ukrayna'nın işgalinde gördük, ülkede bir seferberlik planı yok ki askerler sokaklarda millete silah dağıtıyor. Bugün acaba Türk Silahlı Kuvvetleri Kozmik Oda planlarını ve seferberlik yapılanmasını yeniden tesis ediyor mu?

Bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Türkiye'nin parçalanmasını isteyen düşmanlar bu kadar çok iken Kozmik Oda'nın yapılanmasının ne kadar gerekli olduğunu görmemek kör olmak demektir. Kozmik Oda bilgilerinin FETÖ'cülere teslim edilmesi vatana ihanet değil midir?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.