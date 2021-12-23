Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Eylül ayında faizler düşürülmeye başlanırken "Kur korumalı TL vadeli mevduatı" sistemi neden uygulanmaya başlanmadı?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Kur korumalı TL vadeli mevduatı" sistemine ilişkin olarak, " Eylül ayında faizler düşürülmeye başlanırken bu sistem neden uygulanmaya başlanmadı? 8 - 18 lira arasındaki rant ile kimler servetlerine servet kattı?" diye sordu.

Uğuroğlu yazısında, "Merkez Bankası başkanlığına, 'faiz indirimi' yapması için atanan Şahap Kavcıoğlu 19 puan olan faizi 4 aylık Eylül - Aralık döneminde toplam 5 puan düşürdü. Her puan düşüşünde dolar kuru patladı Aralık ayında ise 18,45 lira ile rekor kırdı. Merkez Bankasının 'faiz / kâr payı' ödemesi formülü 20 Aralık'ta devreye alındı. Hani Erdoğan faiz için 'nass' diyordu? Katmerli faize "Kar Payı" denince Allah'ı mı kendilerini mi aldatıyorlar? Soruyorum; eylül ayında faizler düşürülmeye başlanırken bu sistem neden uygulanmaya başlanmadı? 1 Eylül'de bir dolar 8,30 liraydı, 4 ay sonra 18,45'e fırlayıncaya kadar neden beklenildi? 8 - 18 lira arasındaki rant ile kimler servetlerine servet kattı?" ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şunları kaydetti:

"Hazine’nin “Döviz Kuru Garantili Faiz" ödemesini 3 kamu bankasında genel müdürlük yapan İYİ parti genel başkan yardımcısı Cihan Paçacı şöyle açıkladı; Fakirden alıp zengine faiz rantı veren sistem… Yastık altındaki dövizler hedef değil mi? Bu dövizleri bozdurur yeni hesap açarsan neden kabul edilmiyor? Neden sadece bir kez destek var?.. "