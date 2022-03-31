Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, yerine cumhurbaşkanı adayı aramaya başlamalı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olmasının anayasaya uygun olup olmadığına yönelik, "3. kez aday olabilmesinin yolunu 2017 anayasa değişikliğine koymayan etrafındaki sözde hukukçular da milletvekilleri de yandaş medya yazarları da Erdoğan'a, 'Aday olamazsın' diyemezler" dedi. Uğuroğlu, YSK'nın Erdoğan'ın adaylığını onaylayacağını düşünen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya verdiği yanıtta, buna ihtimal vermediğini söyledi.

Uğuroğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AKP'li hukukçular ise siyaseten şöyle diyorlar; 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre Erdoğan ilk kez seçildi…'

Bu sözü 2017 değişikliğinde düşünüp keşke anayasaya ekleselerdi. AKP ve MHP hukukçuları 4 ayda apar topar hazırladıkları anayasa değişikliğinde bu hükmü koymayı akıl edemediler.

Bu kadar net. Bugünlerde Erdoğan'ı kızdırmamak için anayasayı eveleyip geveliyorlar.

Ancak ve sadece cüppelerinde düğme ve ilik olmayan bu ülkenin kıdemli Yüksek Seçim Kurulu üyeleri derler ki;

- Sayın Erdoğan anayasaya aykırı, 3. Kez aday olamazsın.

Asla ihtimal vermiyorum ama eğer; 'Olursun' derlerse;

- Anayasanın çok açık ve net hükümlerini çiğneyerek suç işlerler.

YSK üyeleri suç da işlemezler, Erdoğan'a 3. kez adaylık yolunu da kesinlikle açmazlar.

Peki, YSK'nın başvurusunu reddeceğini anlarsa Erdoğan ne yapar?

- Yerine cumhurbaşkanı adayı aramaya başlamalı…"