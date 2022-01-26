Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan'ın biyografisindeki o ifadeye dikkati çekti: Sana bunları söyleyen, inandıranlara asla inanma, bir kez daha aldanma

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın biyografisindeki bir tanıma dikkati çekti; “Bak Erdoğan sana bunları söyleyen, inandıran ve biyografine yazdıranlara asla inanma. Devlet Bahçeli'nin, "Haziran 2023'de adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan" sözüne de inanma ve Anayasa hükümlerine inan ve bir kez daha; aldanma Erdoğan…” diye yazdı.

Uğuroğlu bugünkü yazısında Erdoğan’ın biyografisindeki, "16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı” ifadelerine dikkati çekti.

“Hani denir ya; ‘Kendi çalar kendi oynar.’ Anayasa'da; ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ diye bir hüküm yok… ‘Anayasa değişikliği’ hükümleri arasında ‘ilk Cumhurbaşkanı’ diye bir hüküm de yok… Bu iki tanım tamamen kendisinin 3. Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için uydurulmuş tanımlardır” diyen Uğuroğlu, yazısının devamında Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Bak Erdoğan sana bunları söyleyen, inandıran ve biyografine yazdıranlara asla inanma. Devlet Bahçeli'nin, ‘Haziran 2023'de adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ sözüne de inanma ve Anayasa hükümlerine inan ve bir kez daha; aldanma Erdoğan…

Hayal kurma, zamanında yapılacak seçimde Yüksek Seçim Kurulu 3. kez aday olmak için yapacağın başvuruyu anayasayı çiğneyerek kabul edemez. Eğer 3. kez aday olmak istiyorsan anayasa hükmü olarak tek yolu var; Erken Seçim… Hazır muhalefet de istiyor ki bu şansını da kaçırma.

Eğer aklından ‘Mart-Nisan 2023'de erken seçim kararı alırım’ diye geçiriyorsan bil ki hiçbir muhalefet partisi bu tuzağına düşmez ve seçim Haziran 2023'de zamanında yapılır. Haziran 2023'de yapılacak seçimde yerine kimi aday gösterirsin şimdiden düşünmeye başla. ‘Erken Seçim yok’ diyor ve Millet İttifakı'na, ‘Adayınız hâlâ belli değil’ diyorsun tamam da zamanında yapılacak seçimde AKP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sen bunu açıkla…”

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