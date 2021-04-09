Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, Erdoğan'ın 2015'teki o sözlerini hatırlattı: Bu tablonun yorumu çok açık değil mi?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2015 yılında sarf ettiğini belirttiği, “Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur" sözünü hatırlatarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullarını değerlendirdi. Faiz ve enflasyonun çok yüksek olduğunu, dış borç ve bütçe açığının rekor üstüne rekor kırdığını ifade eden Uğuroğlu, “Bu tablonun yorumu çok açık değil mi?” diye sordu.

Uğuroğlu, “Erdoğan'a göre ‘Vatanı satmak’" başlıklı bugünkü yazısında, Erdoğan’ın, “Vatanı satmak, kendi dirayetsizliğiniz, kendi iş bilmezliğiniz yüzünden ülkeyi kriz üstüne krize sokmakla olur. Bin yıllık ortak geçmişi olan insanların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini sağlayamayarak ülkenin maddi manevi kayıplara uğramasına göz yummakla olur. Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle, ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” sözlerini hatırlattı. Türkiye’nin bugün geldiği noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğuroğlu, şunları kaydetti:

Amerika ile S-400 krizi yaşıyoruz, F-35 ve savunma sanayi ambargosu sürüyor.

Amerika Başkanı Biden aylardır Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüyor.

Amerika yıllardır terörist başı hain Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmiyor.

Avrupa Birliği Türkiye'nin tam üyelik işlemlerini askıya aldı yürütmüyor.

Suriye krizi sonucunda sığınmacılara 60 milyar dolar harcadık, harcamaya da devam ediyoruz.

Almanya'nın silah ambargosu devam ediyor.

Anayasa hükümleri uygulanmıyor.

Yargı bağımsızlığı yerini siyasi bağımlılığa bıraktı.

Vatan toprağı 19 Türk adası Yunan işgali altında. 12 ada Lozan'a rağmen silahlandırıldı.

Doğu Akdeniz krizi sürüyor.

Yetersiz Covid tedbirleri nedeniyle rekor can kayıpları yaşanıyor. Aşı krizi had safhaya ulaştı.

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