Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan'ı basketbol maçı yapmaya davet ediyorum, eğer tek bir basket dahi atabilirse gazetecilik mesleğini bırakacağım

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, dış basında da yer alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların ardından bakanlarla basket oynarken seçildiği fotoğraf ve videolarının basına servis edilmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Erdoğan'ı basketbol maçı yapmaya davet ediyorum” diye yazı.

Erdoğan’ın, “Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır” sözünü hatırlatan Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Haberlere göre takımı 50 sayı atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 sayı attı. Muhteşem bir skor… Bende 18 sene, merhum TRT spikeri Arman Talay'ın başkanı olduğu Yenişehir takımında 1962 yılında genç takımda başlayıp 1980 yılına kadar birinci lig de dahil profesyonel basketbol oynadım. 27 sayı atacak kadar başarılı bir basketbolcu ise Sayın Cumhurbaşkanına "hodri meydan" diyorum. Hidayet Türkoğlu dahil millî basketbolcuları da takımına alsın. Ben de spor yazarları veya gazetecilerden oluşan bir takım kurayım, beraber ister tek pota ister tam saha basketbol maçı yapalım. Erdoğan'a şunu önermek istiyorum. Onunla ‘man to man defense’ yani adam adama savunma yapacağım. Eğer Recep Tayyip Erdoğan tek bir basket dahi atabilirse ben gazetecilik mesleğini bırakacağım.”

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