Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, bil ki vatandaş da sana şöyle yanıt verecek: 'Tam kapanma var, para yok, AKP'ye oy yok'

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Koronavirüs nedeniyle uygulanacak olan 3 haftalık tam kapanmada hükümetin yardım paketi açıklamamasını eleştirirken, "Erdoğan bil ki vatandaş da sana şöyle yanıt verecek: Tam kapanma var, para yok, AKP'ye oy yok…" dedi.

Uğuroğlu, yazısının “Tam kapanma var, para yok” başlıklı bölümünde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma kararlarını açıkladı. Kapanma kolay ancak yaşamak çok zor. İnsanca yaşamak için insanlara para lazım. Tam kapanma var ama para yok. İnsanlar 3 hafta evlerinde yatacak, para kazanamayacak ama yaşamak için para harcayacaklar" dedi.

Uğuroğlu, şöyle devam etti:

"Soru şu: Devlet vatandaşına 3 hafta nasıl bakacak? 128 milyar doları 128 lira gibi harcar, yandaş yatırımcıya rant sağlarsan, ekonomiyi yanlış yönlendirirsen, gösterişli yaşam için saraylar yapmaya devam edersen, betona yatırım yapar, üretime yapmazsan, yandaşlarına vergi indirimleri verir, geçilmeyen köprü, tünel, yol, havaalanı için bütçeden milyarlar akıtırsan, yanlış dış politika nedeniyle dış kredi bulamazsan olacağı budur:

Erdoğan, bil ki vatandaş da sana şöyle yanıt verecek: Tam kapanma var, para yok, AKP'ye oy yok…"