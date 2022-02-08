Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan'a hakkımı helal etmem, siz eder misiniz?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP iktidarının dünden bugüne kadar içinde yer aldığı yargı süreçlerine işaret ederek, "Laiklik karşıtı odak, FETO ile kumpas, İstanbul'a ihanet, 17-25 Aralık, sahte diploma, kaçak saray, 5'li çete ve daha neler neler… Hep yasa dışı, hep yasa dışı uygulamalar değil mi? Erdoğan'a hakkımı helal etmem, siz eder misiniz?" diye sordu.

Uğuroğlu, yazısında şunları kaydetti:

"2010 Anayasa değişikliği ile Erdoğan, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu ve hatta emniyeti FETO'culara teslim etti. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Kumpas davaları açıldı, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 26 ay esir alındı. AKP'liler yıllar sonra, "Amerika ve Gülen ile iş birliği yaparak askerî vesayeti sonlandırdık" itirafı yaptılar. 4 bakanın yolsuzluk dosyası patladı ama Recep Tayyip Erdoğan'ın izin vermemesi nedeniyle Yüce Divan'a gönderilmediler. Sonuçta 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu. AKP iktidarı, "17-25 Aralık milattır" diyerek yargılanmaktan "şimdilik" kurtuldular. Erdoğan, "Rabbim ve milletim affetsin" dedi. 2014'de cumhurbaşkanlığı adaylığına Erdoğan'ın, "Sahte Diploma" iddiası damga vurdu."

Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının anayasaya uygun olup olmaması konusunda tartışmalar sürerken, "Haziran 2023'de, zamanında seçimde Anayasa'nın 101. maddesini çiğneyip 3. kez aday olmasına; isyan ederim ve asla göz yummam…" ifadesini kullandı.

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