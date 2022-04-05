Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Enflasyon canavarı milleti fakirleştiriyor Erdoğan ve Bahçeli seyrediyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, “Zamlar yağıyor AKP ve MHP ittifak iktidarı seyrediyor, enflasyon canavarı milleti fakirleştiriyor Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli seyrediyor” diyerek sitem etti.

Uğuroğlu, hayat pahalılığına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “Çaresiz kalan millet kilo yerine tane ve gram ile alışveriş yaparak tencere kaynatmak zorunda kalıyor. Tuzu kuru iktidar ortakları kuru soğanın yüzde 145 artmasını tınmıyorlar bile. Soğan ekmek, çay simit, zeytin ekmek bile hayal oldu” diye yazdı

“Erdoğan 2023 için umut dağıtmaya çalışıyor ama millet Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımından aldığım bu tablonun hesabını elbette seçim sandığında Erdoğan'dan soracaktır” diyen Uğuroğlu şu tabloyu paylaştı:

Uğuroğlu Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Bir uyarı daha yapayım Erdoğan; kur korumalı mevduat hesaplarından vazgeç; döviz kurlarını baskılama; yoksa kurlar fena patlar…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.