Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek, güle güle Erdoğan…

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik olarak, "Gidiyorsa gitsinler” açıklaması yapmasına ilişkin olarak, "Doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek, güle güle Erdoğan…" düşüncesini dile getirdi.

Uğuroğlu yazısında, "Doktorlar devlet hastanelerinden ayrılıp özel hastanelere gidiyor olabilirler. Özel hastaneler zinciri olan Dr. Fahrettin Koca’yı Sağlık Bakanı sen yaptın Erdoğan. Devlet hastanelerinde az para vererek doktorların özel hastanelere gitmesine diyorsun ki; 'Varsın gidiyorlarsa gitsinler' Bu özel hastanelere destek değil de nedir Erdoğan?" yorumunu yaptı.

Uğuroğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü önemli konu Erdoğan’ın hiç bahsetmediği diğer bir gerçek ki AKP iktidarı için kara lekedir. Tıp fakültesi mezunları artı tıpta uzmanlık sınavlarına değil Almanca, İngilizce, Fransızca lisan kurslarına gidiyorlar. Yüzlerce doktor Avrupa ülkelerine gidiyor, gitmek için lisan eğitimi alıyor. Erdoğan yurt dışına giden ve gitmeye hazırlanan yeni ya da eski mezun doktorlarımızı duymuyor mu? Duymadıysa araştırsın öğrensin ve bu beyin göçünü durduracak önlemleri alsın. Hastane yapmak kolay da yetişmiş doktor Söylemeliyim ki; Sen doktorlara, “güle güle” dedin ben de sana diyorum ki;Doktorlardan önce AKP iktidarı gidecek, Güle güle Erdoğan…"