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Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına verdiği değere bakar mısınız; şiddetle kınıyorum

09 Ağustos 2021 11:38

 Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu,  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda AKP’li İstanbul Çekmeköy Belediyesi’nin ‘100. Yıl Marşı Yarışması’ başlattığını belirterek ”Cumhurbaşkanlığının Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılına verdiği değere bakar mısınız? Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışma açıyor.Rezaletin, cumhuriyetin 100. yılını umursamazlığın ve cumhuriyeti değersiz kılma anlayışının daniskası” dedi.

Uğuroğlu’nun yazısını ilgili bölümü şöyle:

 “29 Ekim 2023'te Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız.

Yaklaşık 22 ay kaldı.

Peki, 100. Yıl marşı için bir hazırlık var mı?

Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi, ‘100. Yıl Marşı Yarışması’ başlattı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına verdiği değere bakar mısınız?

AKP'li bir belediyeye görev veriliyor.

Ne Cumhurbaşkanlığı ne de Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışma açıyor.

Rezaletin, cumhuriyetin 100. yılını umursamazlığın ve cumhuriyeti değersiz kılma anlayışının daniskası.

Şiddetle kınıyorum…”

 

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