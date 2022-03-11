Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Cumhur Cemaat İttifak takımın kalesine Ali Babacan golü 90’dan taktı

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "Cumhur Cemaat İttifak takımın kalesine Ali Babacan golü 90’dan taktı" görüşünü savundu.

Uğuroğlu yazısında, "Millet İttifakı iktidara gelir gelmez milletin tüm sorunlarını tek tek çözecek bilgiye de kararlılığa da sahip ki kaynak konusunda Ali Babacan şu güvenceyi verdi; 'İktidarın ilk 90 dakikasında yapacağımız açıklamalarla, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, medya Özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ekonomiye yönetiminde kararlılık, yabancı yatırımcıya güven verilir. 'Siyaset stadyumunda Millet İttifakı, bugünden 4’lü Cumhur Cemaat İttifakına karşı şu sloganla meydan okuyor; '90 dakikada huzur ve güven” ifadesini kullandı.

Uğuroğlu şunları kaydetti:

"Çökmüş, yorgun ve çözümsüz Cumhur Cemaat İttifak takımın kalesine Ali Babacan golü 90’dan taktı. Şimdi sıra Millet İttifakı'nın yeni sezona yani iktidara hazırlanmasına kaldı. 6’lı ekibin hedefi; Türkiye’yi demokrasi şampiyonluğu ile taçlandırmaktır. Milletin yapması gereken de; sabretmek, direnmek, şafak; 472 diye gün saymak, 26 Haziran 2023’te ucube rejimi de ucube iktidarı da sandığa gömmektir."