Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: CHP'yi parçalamak Erdoğan ve Bahçeli'nin işine yarar, İnce ve arkadaşları siyaset haksız

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce istifa edeceğini açıklaması ve 3 milletvekilinin de CHP'den istifa etmesine ilişkin olarak, "CHP'yi parçalamak Erdoğan ve Bahçeli'nin işine yarar, İnce ve arkadaşları siyaset haksız" yorumunu yaptı.

Uğuroğlu, "2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'yi CHP adayı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İyi Parti'nin seçim dışında kalması için Yandaş Seçim Kurulunun (YSK) siyasi kumpasını 2018'de bozan Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı ile CHP - İyi Parti - Saadet Partisi - Demokrat Parti'yi bir araya getiren de Kılıçdaroğlu'dur. Mart 2019 yerel seçiminde 25 yıllık AKP saltanatını hezimete uğratan ve milletin yüzde 54'üne CHP'li belediyelerin hizmet götürmesini başaran da Kılıçdaroğlu'dur. Erdoğan ile Bahçeli'nin ağır küfür ve hakaretlerine maruz kalan, Çubuk'ta profesyonel provokatörler tarafından linç edilmek istenen de Kılıçdaroğlu'dur." yorumunu yaptı.

Uğuroğlu yazısında, "Kılıçdaroğlu'na, 'Bir daha karşında aday olmayacağım' diyen Muharrem İnce 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz' diyerek 2023'de de CHP'den cumhurbaşkanı adayı olmak istedi. Kılıçdaroğlu'nun, 'Paydaşlarımızla konuşarak aday stratejimizi belirleyecek sonra adayımızı açıklayacağız' demesine rağmen İnce CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı İnce'nin yeni parti kuracağı anlaşılınca CHP'den 3 milletvekili istifa ederek Kılıçdaroğlu'nun verdiği 'Demokrasi ve güçlendirilmiş parlamenter rejim' mücadelesini baltaladılar." görüşünü savundu.

Uğuroğlu, "CHP'yi parçalamak ne işe yarar? Erdoğan ve Bahçeli'ye yarar, tek Adam Rejiminin devamına yarar, Millet İttifakı'nın zayıflamasına yarar, Cumhur İttifakı'nın güçlenmesine yarar, Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesine çok yarar… Bilin ki bu parçalanmanın baş mimarları Saray'ın kripto CHP'lileridir * İnce ve arkadaşları siyaseten haksızdır…" ifadesini kullandı.