Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Çeşitli kaynakların iddiasına göre Süleyman Soylu da işin içinde

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö açıklamalarının ardından başlayan tartışma sonrasında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Avaz Türk adlı web sitesi yöneticisi Zihni Çakır’ın, “Cumhurbaşkanlığı'na yakın birilerine bu konuyu aktardım. Bana bu metni gönderen kaynağım, benden önce de şu anda kabinede olan bir bakana gönderildiğini söyledi” sözlerini hatırlatarak, “104 amiralin bildirisinin nasıl siyasi bir kumpasa nasıl, ‘darbe girişimi’ kumpasına dönüştüğünün net görüntüsü işte budur” diyen Uğuroğlu, devamında şunları kaydetti:

İşin içine, saray girmiş; İşin içine, Cumhurbaşkanlığına yakın birileri girmiş. Ve en önemlisi de işin içine bir bakan girmiş. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yandaş bir televizyon kanalında dedi ki; ‘CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net.’ Çeşitli kaynakların iddiasına göre Süleyman Soylu da işin içinde. Ayrıca Halk TV yönetiminden araştırdım, Çakır'ın açıklamalarına iktidar kanalından olumsuz tek bir tepki gelmemiş.

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