Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Ben Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yerinde olsam Akar ve Soylu'ya kesinlikle randevu vermezdim

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Gara” ziyaretine ilişkin olarak, “Ben Kılıçdaroğlu ve Akşener'in yerinde olsam Akar ve Soylu'ya kesinlikle randevu vermezdim.Çünkü Genel Başkanlar Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in muhatabı; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dır.” görüşünü savundu.

Uğuroğlu yazısında, "Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bakanları, Erdoğan'ın atadığı memurlardır. Ülkemizde 'Tek Adam Rejimi' vardır. 16 şehidimizin hesabını sadece CHP ve İYİ Parti'ye değil 83 milyona vermesi gereken kişi; icraatın başı ve sorumlusu Erdoğan'dır… Madem AKP'lilerin ifadesi ile "Başkanlık" sistemi vardır; Türkiye Büyük Millet Meclisine 16 şehidimiz hakkında bilgi vermesi gereken kişi de; Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır, Eğer Akar ve Soylu, CHP ve İYİ Parti'ye bilgi arz edeceklerse; CHP ve İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcıları ya da Meclis Grup Başkanvekilleri ile muhatap olmalıydılar. Bakanların hiçbirinin Meclis'e karşı sorumluluğu yok, güven oyu almıyorlar ve Meclis'e hesap bile vermiyorlar." ifadesini kullandı.

Uğuroğlu yazısında şunları kaydetti:

"Meclis'e karşı hesap vermesi gereken sorumlu tek kişi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan neden genel kurulda bilgi vermiyor? Eğer 13 rehine sağ salim kurtarılsaydı siyaseten başarıyı üstlenecek kimdir? Erdoğan. 13 rehin ve 3 asker şehit oldu. Siyaseten başarısızlığı üstlenecek kimdir? Erdoğan. Neden tek bir şehidimizin cenaze törenine katılmadı Erdoğan?"

TIKLAYIN | Millî Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "Gara" ziyareti