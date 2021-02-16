Millî Savunma Bakanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e "Gara" ziyareti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Gara'da PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akar ve Soylu, saat 12.00'de Kılıçdaroğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında görüştü. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş da iki bakana eşlik ederken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da toplantıya katıldı. Görüşme 50 dakika sürdü.

İki bakan daha sonra 13.30'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Akar ve Soylu, bugün Meclis'i Gara'da düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı hakkında bilgilendirecek.