Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bakmayın siz bugün Erdoğan ve Bahçeli'nin, "erken seçim yok" söylemlerine…

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, muhalefet partilerine "millet için mitingler yapma" çağrısında bulunurken "Millet İttifakını yeniden yapılandırın. Güçlendirilmiş parlamenter rejim projenizi tamamlayın ve artık millete anlatın. Tek adayla mı, ayrı ayrı adayla mı cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğinize hızla karar verin ve açıklayın. Cumhurbaşkanı adayınızın vasıflarını tanımlayarak açıklayacağınız günü millete duyurun" dedi.

Uğuroğlu, "Bakmayın siz bugün Erdoğan ve Bahçeli'nin, "erken seçim yok" söylemlerine… Milletin iradesine karşı hiçbir güç duramaz. Miting alanlarında, "erken seçim" diye haykıran milyonlar karşısında durmazlar. AKP ve MHP teşkilatları da seçmenleri de çöken ekonomik düzen altında ezildiler. Onlar da sizlerle bütünleşerek erken seçim baskısı yaparlar. Değerli liderler; Millet için, Millet İttifakı iktidarı için haydi siyasetin er meydanı miting alanlarına çıkın. Unutmayın ki; Erken seçim iktidar ile değil, kararlı muhalefet ile gerçekleşir" düşüncesini dile getirdi.

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