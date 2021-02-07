Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, kendisine gelen kulis bilgilerine göre, Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin haftalık olağan görüşmelere başlayacaklarını yazdı. Uğuroğlu, "Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun" önerisinde bulundu.

Uğuroğlu yazısında, "AKP'li Recep Tayyip Erdoğan ile MHP'li Devlet Bahçeli sarayda buluştular. Hiç bu kadar sık gelmezlerdi ne oldu ki? Ya da neler olacak ki? Bana gelen kulis bilgilere göre haftalık olağan görüşmeler başlayacakmış…E tabi bu zor günlerinde dayanışmaları birbirlerini kaybolan seçmen desteği için teselli etmeleri gerek. Ben bu dayanışmayı bir adım daha ileri götürsünler diye öneriyorum. Bahçeli Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olsun… Sarayda olunca virüs tehlikesi de olmadan sık sık görüşürler… Allah, Erdoğan ve Bahçeli'yi ittifaktan ayırmasın. Çünkü anlaşılan o ki bu birlikte her iki partiye de seçim kaybettirecek…" düşüncesini dile getirdi.