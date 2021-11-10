Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Atatürk düşmanlarını adeta teşvik edenler bilinsin ki yarın o görevlerde olmayacaklar

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Atatürk düşmanları ve düşmanlıklarının arttığını ve bu düşmanlığın yaptırımsız kaldığını belirterek "AKP'liler bu Atatürk düşmanlarına ve düşmanlıklarına karşı sessiz kalınca, yargı da üzerine düşeni yapmayınca bu durum onları desteklemek değil midir?" diye yazdı.

"Atatürk düşmanları ve hatta düşmanlıkları arttıkça, yaptırımsız kalınca kahroluyorum" diyen Uğuroğlu, iktidarda bulunan AKP'nin Atatürk düşmanlıklarına müdahale etmediğini ifade ederek şunları yazdı:

"Atatürk düşmanları ve hatta düşmanlıkları arttıkça, yaptırımsız kalınca kahroluyorum.

İktidarda bulunan AKP'liler bu Atatürk düşmanlarına ve düşmanlıklarına karşı sessiz kalınca, yargı da üzerine düşeni yapmayınca bu durum onları desteklemek değil midir?

Az kaldı, Atatürk düşmanlarını adeta teşvik edenler bilinsin ki yarın o görevlerde olmayacaklar ve o Atatürk düşmanı hainler yargıda hesap verecekler…"

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