Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Asgari ücret zam oranı erken seçim ölçüsü olur

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, asgari ücrete yapılacak zammın erken seçim için önemli olduğunu belirterek, "AKP iktidarı 2022 için asgari ücreti 4 bin 292 lira ya da üzerinde ilan eder, emekli ve memur maaşlarına da yüzde 41,2 oranında zam yaparsa şu siyasi sonuç ortaya çıkar; Erken Seçim" diye yazdı.

AKP'nin asgari ücrete yapacağı zammın erken seçim için belirleyici olacağını söyleyen Uğuroğlu, "Diyelim ki "TÜİK Enflasyonu %20" + "Refah Payı %5" hesaplaması ile net ücrete "yüzde 25 zam" yaparsa asgari ücret bu durumda; -3.040.- TL + 760.- TL = 3.800.- Türk lirası olur… Bu zam oranı uygulanırsa açık ve seçik söyleyeyim: -Erken Seçim olmaz… Peki, AKP hükümeti, "Yeniden Değerleme Oranı %36,2" + "Refah Payı %5" hesaplaması ile net ücrete "yüzde 41,2 zam" yaparsa asgari ücret bu durumda; -3.040.- TL + 1.252.- TL = 4.292.- Türk lirası olur… AKP iktidarı 2022 için asgari ücreti 4 bin 292 lira ya da üzerinde ilan eder, emekli ve memur maaşlarına da yüzde 41,2 oranında zam yaparsa şu siyasi sonuç ortaya çıkar; -Erken Seçim" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan elbette çok deneyimli ve kurnaz bir siyasetçidir" sözleriyle yeni dönemin nasıl olacağını tahmin eden Uğuroğlu, " Eğer Erdoğan yaptırdığı anketlerde 2021'de düşen oylarının toparlandığını görürse kendisine 3. kez cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak için muhalefete şu çağrıyı yapar; -Hodri meydan… Haydi, Meclis'te erken seçim kararı alalım… Yok, eğer oylarındaki yükseliş seçilmesi için yeterli olmazsa; Erdoğan 1 Ocak 2023'te bu kez asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına yine yüksek artışlar verir. -Haziran 2023 seçimini de zamanında yapar" ifadelerini kullandı.

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