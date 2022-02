Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP ve hele hele sözde "Milliyetçi-Ülkücü" MHP ortaklığı 7'den 70'e milleti kumara teşvik etmektedir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 2020’de Türkiye Varlık Fonu ile Yıldırım Demirören'in Sisal Şans Şirketi'ne devredilen Milli Piyango İdaresi üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

“Varlık Fonu kumarhanesi artık her bayide ve her cep telefonu ile her bilgisayar ile evlerde. AKP iktidarı kapatılan kumarhaneleri öyle bir yaygınlaştırdı ki; bayilerde, evlerde, iş yerlerinde, sokakta dahi kumar oynanıyor” diyen Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Yeni online oyunlar bayilerdeki makinelere de eklendi ki Bu oyunlar 3 dakikada bir yapılmaktadır. Sayısal ve İddaa bayilerine dağıtılan makinelerde ocak batıran oyunlar aktif olarak çalışıyor. Eskiden kumar gazinolarında olan kollu "Slot" makinelerdeki oyunların benzerleri ile her geçen gün kumar tutkusu yayılıyor.

Demem o ki; Varlık Fonu'nun Kumarhanelerinde; Varlık Fonu tahsilatçı; tüpçü ise komisyoncu

AKP ve hele hele sözde ‘Milliyetçi-Ülkücü’ MHP ortaklığı 7'den 70'e milleti kumara teşvik etmektedir.

Kumarhanelerin patronu; Varlık Fonu, Varlık Fonu'nun Başkanı; Recep Tayyip Erdoğan…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.