Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP'nin Yüce Divan'a göndermediği 4 bakanı vardı Ruhsar Hanım ile şimdilik 5 oldu

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, ANAP iktidarında Devlet Bakanı olan İsmail Özdağlar'ın hakkındaki rüşvet iddiasının ardından görevinden azledilerek Yüce Divan’da yargılanmasını hatırlattığı bugünkü yazısında, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi şirketinden bakanlığa piyasanın üzerinde değere dezenfektan satmasının ortaya çıkmasını hatırlattı.

“Sanmayın ki Recep Tayyip Erdoğan onu Yüce Divan'a gönderir” diyen Uğuroğlu, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Erdoğan, rakam büyük olsaydı Büyükelçi yapardı, küçük olduğu için Ruhsar Hanımı Konsolos yapar’ sözüne istinaden çok yakında önemli bir göreve atayabilir. AKP'nin Yüce Divan'a göndermediği 4 bakanı vardı Ruhsar Hanım ile şimdilik 5 oldu” diye yazdı.

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17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinin ardından AKP'li eski Bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış görevlerinden istifa etmişti

TIKLAYIN - Sözcü yazarı: Kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan ve “görevden” alınan eski bakan için “Yüce Divan” yolu açılacak mı?