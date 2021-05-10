Sözcü yazarı: Kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı ortaya çıkan ve “görevden” alınan eski bakan için “Yüce Divan” yolu açılacak mı?

Sözcü yazarı Necati Doğru, görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi şirketinden, piyasanın üzerinde bir rakama bakanlığa dezenfektan satmasıyla ilgili “Yüce Divan” yolunun açılıp açılmayacağını sordu.

“Muhalefet açılsın istiyor. Sağlam İrade ne diyecek? Kendilerine oy vermiş insanlardan; ‘İnsan şükretmelidir. Kanaat etmelidir. Nefsine hükmetmelidir. Kul hakkı yemek en büyük günahtır’ diye özetleyebileceğimiz ‘inanç ve temiz vicdan ağırlıklı’ deyimlerle destek bulmuş iktidar milletvekilleri; bakanlık gücünü kullanarak devlete kendi şirketinden dezenfektan satan bakandan hesap sorulmasını isteyebilecekler mi? Eğer isterlerse yine ‘Sizler siyasi kariyerinizi ve kazanımlarınızı Sağlam İradenin gölgesine borçlusunuz’ ilanları mı göreceğiz?” diyen Doğru yazısının devamında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanının eşinin adını kullanarak gümrüklerden vergisiz mal geçiren bir hanımın bakan yapılmasının altında hangi güçler rol oynadı? Bu ne güçtür? Onu bakan yaptırdılar. Neyi hesapladılar? Ne kazandılar?

Bu soruların cevabını araştırıp halka duyuracak bir ‘Meclis Soruşturma Komisyonu’ yine kuramayacak mı? Ucu derinlere gidecek bir korku mu var? Şimdi o bakan değil. Ama arkası var. Parası da var.”

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