Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP'nin hedefi 2023'te Gülen'in desteğini almak

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) üniversitenin Güney Kampüsünde iftar ve toplu namaz gösterisi yapmasıyla ilgili, “Bu gösteri bilinsin ki çok vahim bir tahriktir” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası 12.10.2017'de BİSAK, Boğaziçi Üniversitesi'nde dikkat çeken bir konferans düzenlediğini hatırlatan Uğuroğlu, "Ortadoğu'da demokrasinin geleceği" konulu konuşmada konuşmacının da Dr. John L. Esposito olmasına dikkati çekti.

“FETÖ'nün önemli isimlerinden İhsan Yılmaz'la birlikte olmak üzere, FETÖ'cüleri öven birçok kitabı kim yazdı? Dr. John L. Esposito. 15 Temmuz sonrası Huffington Post'ta, "darbe girişimini Atatürkçüler yaptı" tezini savunan kim? Dr. John L. Esposito” diye yazan Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“FETÖ hamisi Esposito konuşsun diye konferans düzenleyen BİSAK anlaşılan o ki AKP himayesinde… Nedir bu FETÖ hayranlığı? Nedir bu FETÖ'cülerin hamileri ile konferans düzenlemelerinin amacı? Nedir bu toplu namaz ve iftar adı altında Boğaziçilileri tahrik? Nedir bu AKP'lilerin Gülen hamilerine olan hayranlığı? Anlaşılan o ki Fethullah Gülen hayranlığı ve desteği her geçen gün AKP'de hızla artıyor. Söyleyeyim nedeni şudur: AKP'nin hedefi; 2023'te Gülen'in desteğini almak… Erdoğan'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri de bunu açıkça ortaya koyuyor…”

“Türk milleti için yüz karasıdır”

Uğuroğlu yazısında ayrıca Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ziyareti için, “Türk milleti için yüz karasıdır. 251 şehidimizin kemiklerini sızlatacaktır” dedi. Erdoğan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile poz vermesini de eleştiren Uğuroğlu, “O veliaht prens ki Türkiye'de Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesinin eli kanlı sorumlusudur. Şiddetle ve nefretle kınıyorum” ifadesini kullandı.

Öte yandan Uğuroğlu, Erdoğan ve bakanların umre yapmasını da, “Millet enflasyon canavarı altında inim inim inlerken Recep Tayyip'in bakanları ile Umre yapması günahlarının affedilmesini dinen sağlar mı bilemem Allah'ın takdiridir” diyerek eleştirdi.

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