Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: AKP kurulduğundan bu yana milletvekilleri grubunda ilk kez yoğun şekilde huzursuzluk ve sıkıntılı günler yaşanıyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, "AKP kurulduğundan bu yana milletvekilleri grubunda ilk kez yoğun şekilde huzursuzluk ve sıkıntılı günler yaşanıyor... AKP milletvekilleri bugünlerde siyaseten, 'bir dokun bin ah işit' durumundalar." görüşünü savundu.

Uğuroğlu bugünkü yazısında, "AKP'de parti içi baskı ve disiplin nedeniyle milletvekilleri yaşadıkları sıkıntıları dile getiremiyorlar. AKP'nin Meclis grup toplantıları Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır siyasi saldırısı ile geçiyor. Hatırlarsınız Damat Bakan Berat Albayrak 170 AKP milletvekilini ayağına çağırarak Hazine ve Maliye Bakanlığında ne kadar başarılı olduğunu anlatmış, Erdoğan'da kendisine tepki göstermişti. O toplantı milletvekilleri milletin geçim sıkıntısı şikâyetlerini de dile getirmişlerdi. Erdoğan yılda birkaç kez kampa aldığı milletvekilleri ile bir araya geliyor ama toplu halde olan bu toplantılarda milletvekilleri parti yönetimini de, Meclis grup yönetimini de eleştiremiyorlar." düşüncesini dile getirdi.

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