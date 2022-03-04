Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Abdülkadir Selvi unutur, Fuat Oktay unutur ama ben unutmam ve unutturmam bu yazılanları

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında sistem üzerinde önemli bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin yazısını hatırlatarak, “Selvi unutur, Oktay unutur ama ben unutmam ve unutturmam bu yazılanları” dedi.

“Pansuman tedbirler nerede? Yok… Paydaşlarla çalıştaylar nerede? Yok…Sistem üzerinde önemli bir çalışma nerede? Yok… Sistemin daha etkin çalışması yönünde düzenlemeler nerede? Yok” diyen Uğuroğlu, Cumhur İttifakı bileşenlerinin bir araya gelmemesine dikkati çekti.

“Cumhur Cemaat bir masa etrafından neden toplanmıyorsunuz?” diyen Uğuroğlu, şunları kaydetti:

“Düşünebiliyor musunuz Cumhur İttifakı masasını; Erdoğan, Perinçek, Bahçeli, Destici… Bu masa yuvarlak mı kare mi, dikdörtgen mi olacak? Bana göre Putin masası gibi 10-15 metre uzunluğunda ve + (Artı) şeklinde olsun… Her köşesine bir lider otursun. Ancak mutlaka aralarında fiziki engeller olsun… Perinçek konuşup fikirlerini söyleyince diğer liderleri tutmak çok zor olur… Cumhur İttifakına öneriyorum; Cumhur Cemaat toplanın ve millete vaat edeceğiniz ne varsa sizler imza altına alın…”

Uğuroğlu'nun Selvi'nin köşesinden aktardığı bölüm ise şöyle: "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında sistem üzerinde önemli bir çalışma yürütülüyor. Ancak henüz veri toplama aşamasında. Paydaşlarla çalıştaylar düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir çalıştaya bir grup meslektaşımla birlikte katıldım. Çalışmalar henüz Cumhurbaşkanı'na sunulacak aşamaya gelmemiş. Ama sona yaklaşılmış. Şunu söyleyebilirim: Sistemin daha etkin çalışması yönünde düzenlemeler geliyor. Ancak Anayasa değişikliğini gerektirecek köklü değişiklikler yok. Yani partili cumhurbaşkanlığı ve 50 artı bir değişmiyor. Sistem değişikliğinden ziyade sistemin revizyonu demek daha doğru olur. Merhum Erbakan'ın deyimiyle, 'pansuman tedbirler' gelecek…"

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