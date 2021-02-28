Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, 28 Şubat'ı yazdı: 10-11 gün sonra brifing yapılırsa darbe mi olur?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında "28 Şubat Davasının 24. Yılında 21 askere "müebbet hapis" veren Ankara 5. Ağır ceza mahkemesinin binlerce sayfalık gerekçeli kararında okudum, 765 Sayılı eski Türk Ceza Kanunun 147. Maddesine göre askerlere "müebbet hapis" cezası verilmiş" diye yazdı.

Askerlere verilen cezanın gerekçesinin Temel fıkralarına benzediğini söyleyen Uğuroğlu, "Mahkemenin delili: "Erbakan'ın özel danışmanı tanık İlnur Çevik'in, 'Askerler aczimendileri askeri cemselerle götürdü' iddiası."Yalanın kuyruklusu budur. Çünkü polis araçlarıyla götürülmelerinin videosu tüm TV kanallarında yayınlandı" dedi.

Uğuroğlu, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sözlerini hatırlatarak dönemin anlaşılabileceğini ifade ederek şu sözleri paylaştı: "Muhatap olduğum hiçbir genelkurmay başkanımızın hiçbir komutanımızın hükümeti devirmek için bir örgüt kurmak bir cunta kurmak veya Türk siyasetine yön vermek için uğraş içinde olduğuna tanık olmadım. Hiçbir zaman böyle anti demokratik eğilim içinde görmediğim, her zaman demokrasiye bağlılıklarına şahit olduğum ve ülkeye bu kadar hizmet etmiş değerli komutanların sanık oldukları davada tanıklık yapmaktan hicap duyuyorum."

Yazının tamamını okumak için tıklayın.