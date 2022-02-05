Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: 28 Şubat davasında tanık ifadesinin AYM'ye tebliğ edilmesiyle 'yeniden yargılanma' yolu açılacak

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, 28 Şubat davasında Sincan tanklarının komutanı dönemin Kurmay Yarbayı Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ın ifadesine değinerek, "Sankların Sincan geçişinin cebren darbe planlamakla hiçbir ilgisi yoktur. Tanık ifadesinin Anayasa Mahkemesi'ne tebliğ edilmesi ile 'Yeniden yargılanma' yolu açılacaktır. Tüm sanıklar beraat edecek, adalet tecelli edecektir" dedi.

Uğuroğlu, Çalışkan'ın tanık olarak dinlendiği duruşmayı, "Tüm davayı çürütecek, yeniden yargılanma yolunu açacak duruşma" olarak nitelendirdi.

Uğuroğlu, yazısında Sincan geçişiyle ilgili olarak ifadededen şunları aktardı:

- Mahkeme Başkanı: ''Bir dakika, sorumu soruyorum bak. Tek alternatif güzergâh vardı dedin ya köprü yapılmadığı için mecbur sivillerin olduğu yerden geçmek zorundaydık dedin ya, o tespit edildikten sonra güzergâhınız, gerekli trafik olsun, belediye olsun diğer kurumlara bildirilmesi hususunda güzergâh belli olduktan sonra bir yazışma oldu mu, onu soruyorum.''

Çalışkan: ''Tabii efendim.''

- Mahkeme Başkanı: ''Kimle oldu?''

Çalışkan: ''Üst Komutanlık aracılığı ile Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı ve onun alt birimi olan benim eş değerim Merkez Komutanlığı, bunu Ankara Merkez Komutanlığına Etimesgut ve Sincan Emniyet Amirliklerine ve Jandarma İlçe Komutanlıklarına.''

- Mahkeme Başkanı: ''Bildirdin mi, bildirmedin mi? Ayrıntılı konuşuyorsun ya, bildirdin mi bildirmedin mi, güzergâh burasıdır buradan gideceğiz diye?''

Çalışkan: ''Evet.''

- Mahkeme Başkanı: ''Gerekli tedbirlerin alınması falan diyor musun yoksa onlar mı takdir ediyor?''

Çalışkan: ''Onların kendilerinin usulen zaten direkt yapmaları gereken bir faaliyet zaten illa tedbir almak için onlarla da koordine edin diye benim bildirmemi gerektirecek bir durum yok.''

- Mahkeme Başkanı: ''Sen bildirdin yani güzergâhı.''

Çalışkan: ''Tabii, tabii…''

- Mahkeme Başkanı: ''Ne zaman belli oldu peki zorunlu olarak sivil yerden geçileceği, kaç gün önce belli oldu?''

Çalışkan: ''Ekim, Kasım ayında inşaatı başlamıştı yolun, o yol kopuktu yani kesikti ama muhtemelen 20 Ocak-25 Ocak tarihlerinde, her tatbikatın en az 10-15 gün öncesi bunun kuru parkur ve yerinde keşif gözlemi yapılır.''

- Mahkeme Başkanı: ''Kaç gün önce netleşti güzergâh, icra edilmeden kaç gün önce netleşti güzergâhın orası olduğu?''

Çalışkan: ''10-15 gün önce 20-25 Ocak tarihleri arası muhtemelen. Benim burada varlık nedenim şu anda konu ile ilgili bu işin temeline oturtulan tankların bilfiil hareket ediyor olması ve bu güzergâhın niye meskûn mahalden geçiyor olması ile ilgili doğru gerçek bilgilerin bu konu ile ilgili karar verecek makamlar nezdinden tarafından da birinci ağızdan bilinmesini istemekten kaynaklanmaktadır."

İlave sorularınız varsa konuya ilişkin ya da avukatların soracağı sorular yanıtlamaya hazırım. Teşekkür ederim.''

- Mahkeme Başkanı: ''Sorusu olan var mı? Buyurun Avukat Bey.''

Av. Aykanat Kaçmaz: ''Sorum şu;

31 Ocak 1997 Kudüs gecesidir, tanklar 4 Şubat'ta yürümüştür, 10-15 gün önce diye bir beyanda bulundunuz, bu kuru parkur çalışmasını tankların yürümesinden kabaca kaç gün önce yaptınız ve bu 30-40 kişi içinde ismini görev yerini hatırladığınız bir ya da bir kaç kişi var mıdır?''

Çalışkan: ''20-25 Ocak muhtemelen tarihleri arasındaki Çarşamba-Perşembe hafta içi günlerde olduğunu hatırlıyorum, o tarihlerde benim tabur komutanı olarak görev yaptığım taburda Harekât Eğitim Subayı Hüseyin Karaçöl Binbaşı vardı, bilfiil icraya da katılan, Kamil Şen Yüzbaşım vardı o tank bölük timi komutanı, rahmetli Tansel Akay vardı. Karargâh Bölük Unsurları, Hakan Tuluk vardı. Mekanize Piyade Bölük Komutanı Yüzbaşı Hakan Tuluk, İbrahim Başçavuş vardı Karargâh Bölük Astsubayı…"

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