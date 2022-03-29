Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: 20 yıldır milleti bölme ve ayrıştırma siyaseti yürüten Erdoğan 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bölücü söyleme imza attı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “"Ben her akşam manda yoğurdu içine, Medine hurması, birkaç çay kaşığı kestane balı ve içine biraz yulaf ezmesi katar yer yatarım” ifadesine tepki gösterdi.

“Allah razı olsun senden Erdoğan! Sayende 84 milyon Türk vatandaşı ile 6 milyon sığınmacılar gece yatarken bu şifalı formülle beslenecek” diyen Uğuroğlu, şunları kaydetti:

"20 yıldır milleti bölme ve ayrıştırma siyaseti yürüten Erdoğan 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bölücü söyleme imza attı:

İnek yoğurdu yerine; Manda yoğurdu,

Çam balı yerine; Kestane balı,

Mekke hurması yerine; Medine Hurması,

Çavdar yerine; Yulaf…

Millet süt içiyor mu, yoğurt yiyor mu, peynir tüketiyor mu? Millet bal yiyor mu, ramazandan ramazana en ucuz hurmayı iftariyelik alabiliyor mu? Bayat ve kuru ekmeği ucuza alma kuyruğunda iken 20 yıllık AKP iktidarı tarihte görülmemiş "askıda ekmek" sistemini yarattı… Beyefendinin umurunda mı? Geldiği günlerdeki yaşamlarını ailece unuttular mı?

Saraydaki şatafatlı yaşamlarında süper lüks menü ile beslenmeye başlayıp millete adeta dalga geçer gibi öğütler veriyorlar."

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