Yeniçağ yazarı: Ucube tek adam rejimi "unutma hakkı" hükmünden yararlanarak olumsuz icraatlarını arama motorlarından sildirip ak hale gelmek istiyor

Yeniçağr yazarı Orhan Uğuroğlu, dün sabah Meclis'ten geçerek yasalaşan sosyal medya yasasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. "Ucube tek adam rejimi" diyerek bahsettiği AKP iktidarının oylarıyla geçen yasadaki 'unutma hakkı'na dikkati çeken Uğuroğlu, "AKP olumsuz icraatlarını arama motorlarından sildirip AK hale gelmek istiyor" dedi.

Sözlerinin devamında örnek olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen'e 'geri dön' mahiyetinde yaptığı konuşmaları ile bazı fotoğrafları sildirebileceğini ifade eden Uğuroğlu, "Peki, daha neleri unutturmak isteyecekler" diyerek şunları kaydetti:

-Adil Öksüz'ü serbest bıraktırdıklarını,

- Tank Palet ve askeri fabrikaları ihalesiz Katar / BMC ortaklığına verdiklerini

- Süleyman Şah'ı kaçırdıklarını,

- Kahraman Türk Askerinin başına hain Amerikan askeri tarafından çuval geçirilmesini,

- Kendi belediye başkanlarını demokrasiye aykırı şekilde görevden azledip yargı önüne çıkartmamalarını,

- Habur'a çadır mahkeme kurulmasını,- Şehide "kelle" denmesini,

- Vatandaşa "ananı da al git" denilmesini- Esad ile yapılan bodrum tatilini,

- İstanbul'a ihanet ettiklerini,- 18 Türk adasının Yunan tarafından işgalini

- Parsel parsel satmayı,

- Hariri ailesinin Türk Telekom'un borçlarını ödemeden kaçmasını,

- İstanbul, Ankara, Balıkesir, Düzce Belediye başkanlarının görevden el çektirilmesini,

- Geçiş garantili otoyol ve köprüleri,

- Hasta garantili şehir hastanelerini,

- Yandaş iş adamlarına kamu bankalarından kredi verip yandaş medya oluşturmalarını,

- Serik'te AKP'li belediye başkanının 500 bin lira yolsuzluk iddiasını,

- Man Adası belgelerini,

- Cemaat tarikat yurtlarındaki çocuklara taciz ve tecavüzleri,

- Katar'dan gelen hediye uçağı,

- Rahip Branson'un ve gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını,

- IŞİD militanları için "bunlar iyi çocuklar" sözünü,

- Şehitler için, "askerlik yan gelip yatma yeri değildir" sözünü,

- Barzani'nin AKP kongresine şeref konuğu olarak davet edilmesini,

- Barzani bölgesinin bayrağını hava alanına ve başbakanlığa asılmasını

- AKP'nin 2008 yılında anayasa mahkemesi tarafından, "Laiklik karşıtı odak" olarak hükmü giymesini

- Trump'ın küstah mektubunu ve "general" dediği terörist tarafından cumhurbaşkanına yazılan mektubu ekinde göndermesini,

- Ve tabi itiraf ettiği Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığını unutturmak için sosyal medyadan kaldırtacaklar…

AKP iktidarı oy kaybettikçe yasakları arttırıyor, baskıyı çoğaltıyor kişilik haklarını sınırlandırıyor. Sanıyorlar ki sanal ortamda aklanırlarsa hukuken de aklanacaklar.

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