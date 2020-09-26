Yeniçağ yazarı sordu: Saray, Zühtü Arslan'ı "yemek" için, zemin mi yokluyor?

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soyu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasındaki atışmayı değerlendirdi. Soylu'nun "damarına basılınca 'PKK bildirici' ve 'FETÖ'yü basamak yaptığını söyleyen Tekin, "Saray, Zühtü Arslan'ı 'yemek' için, zemin mi yokluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

İki ismin baroların Ankara yürüyüşünde de karşı karşıya geldiğini hatırlatan Tekin, S. "Soylu, Z. Arslan'a 'FETÖ'cü' diyorsa, önce dönüp partisinin içine bakması gerekir. Fethullahçıların devlet kademelerini işgaline kim kapı araladı ve kim iş birliği yaptı? Bu suçlamaların sonu gelmez. Bir yerde durmalı. Meraktayım... AYM Başkanı yerinde kalacak mı?" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Bakan Soylu'dan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'a: Arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu: Geçen gün bir söz söyledim, çok hoşuma gitti; Anayasa Mahkemesi'ni kimlerin savunduğunu gördüm

TIKLAYIN - AYM Başkanı'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt: Karar verenlere odaklanan, eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği açık

TIKLAYIN - Mehmet Y. Yılmaz yazdı: Soylu, baltayı taşa vurdu