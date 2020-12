Yeniçağ yazarı: Sanayi Bakanı Varank ya da Ticaret Bakanı Pekcan, kim müdahale edecekse bir an önce etsin piyasadaki rezaletlere

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, "Koronavirüs salgınını fırsat bilerek vatandaşı dolandıran toptancı, market, tüccar ve aracılar" üzerinden hükûmet yetkililerini eleştirdi. Marketlerdeki fiyat artışından yakınan Faraç, "Sanayi Bakanı Mustafa Varank ya da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kim müdahale edecekse bir an önce etsin piyasadaki rezaletlere" diye tepki gösterdi.

Faraç, "Çünkü memur ve emekliye utanç verici zamlar yapmaya hazırlanan iktidar, milleti adeta açlığa sürükleyen bu zam çetelerine bir an önce el atmazsa, daha çok insan çöplüklerde yiyecek aramak zorunda kalacak" diye yazdı.

Mehmet Faraç'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Varank, Pekcan, Soylu...Corona salgınını ve dolar çılgınlığını fırsat bilerek milleti soyan gıda toptancıları, marketler, tüccarlar ve aracılar devletin meydanı boş bırakmasının keyfini yaşıyorlar, vurgun üstüne vurgun yapıyorlar ve halkın sofrasından her gün bir parça ekmek daha eksilirken, devletin bu başıboşluğu seyretmesini de adeta alkışlıyorlar...

En az on milyon insanın açlık sınırında yaşadığı bu ülkede, toplumun her bireyi marketlerdeki fiyat terörünü iliklerine kadar hissediyor ve "devlet nerede" diye sormaya devam ediyor ama nafile... Nasıl yani; Sanayi ve Ticaret bakanlıkları olayı seyrediyorsa, tıpkı çetelere olduğu gibi stokcu, fırsatçı ve karaborsacı ahlaksızlara yönelik operasyonu da İçişleri Bakanlığı mı yapmalı? Sanayi Bakanı Mustafa Varank ya da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kim müdahale edecekse bir an önce etsin piyasadaki rezaletlere...

Çünkü memur ve emekliye utanç verici zamlar yapmaya hazırlanan iktidar, milleti adeta açlığa sürükleyen bu zam çetelerine bir an önce el atmazsa, daha çok insan çöplüklerde yiyecek aramak zorunda kalacak... Kim başını kuma gömerse gömsün ama; bilsinler ki, sofralara dadanan karaborsacı-kazıkçı zam teröristleri ve devletin duyarsızlığı yüzünden halk burnundan soluyor...

