Yeniçağ yazarı Özdemir: Ekonomik krizden kurtulmanın üç yolu var; faiz, IMF ya da yüksek kur!

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizden kurtulması için üç yol olduğunu ifade ederek bu yolları "Ya faiz ya IMF ya da yüksek kur!" olarak sıraladı.

Özdemir yazısında söz konusu üç seçenekte yaşanacak olası gelişmeleri şöyle yazdı:

"IMF: Türkiye acil olarak Uluslararası Para Fonu IMF'ye gidebilir. Sonuçta gurur yapmanın bir alemi yok. Sen bu fonun üyesisin ve çok ucuz kaynak bulabilir Türkiye. Türkiye'nin acil olarak 30 milyar dolar civarında bir para girişine ihtiyacı var. Bu parayı IMF'den ancak alabiliriz. Tabii ki IMF yapısal reform isteyecektir. Bağımsız bir Merkez Bankası.

Bu da bu iktidarın hesabına gelmez. Gelse de 'IMF bizden borç istedi' sözü bu hesabı bozuyor. Yıllarca sen meydanlarda 'IMF bizden borç istedi' de, sonra IMF'nin kapısına git. Bunu yapamaz. Yapsa bile son çare olarak yapar. Yine de çok zayıf bir olasılık.

Faiz yükseltme: İkinci çözüm faiz yükseltmek olacaktır. Merkez Bankası'nın faiz yükseltmesi çok önemli. Çünkü dünyaya da aynı zamanda 'Biz artık faizin enflasyona neden olduğu saçma sapan tezi bıraktık. İktisat ilmine göre hareket edeceğiz' demek olacaktır. Bu Türkiye'yi bir anda kurtarmaz ama en azından uçurumun eşiğinden alacaktır. Bunu yapma olasılığı var mı? Ben şahsen bunu güçlü bir olasılık olarak görüyorum. Çünkü siyasi irade çok sıkıştı. Bunu yapmaz ise öyle arka kapı operasyonlarıyla dolar kurunu fazla kontrol altında tutamaz.

Döviz kurunu serbest bırakmak: Üçüncü olasılık döviz kurunu Aralık ayına kadar olduğu gibi çaresiz serbest bırakmak. Bu olasılık aslında öyle ya da böyle gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmemesi veya IMF'ye gitmemesi halinde ister istemez Türkiye'nin önüne gelecektir. Bu inşallah olmaz. Olursa hasarı çok büyük olur."

Yazının tamamı için tıklayın