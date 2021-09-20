Yeniçağ yazarı Özdemir: Bu kış hayat pahalılığında altın vuruş gelebilir

Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, "Fakiri de şikayetçi zengini de… Esnafı da ağlıyor iş adamı da…Bırakın bunları yandaş olarak adlandırılan ve AKP döneminde aldığı inşaat ihaleleriyle zengin olan iş adamları bile şikayetçi olmaya başladı. Çünkü işler saçma sapan bir hal aldı. Türkiye artık yönetilemez hale geldi." Özdemir, Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz indirmesi durumunda kışın hayat pahalılığına altın vuruş gelebileceğini söyleyerek yazısında şöyle dedi:

"İşte o zaman olan yine fakir fukaraya olacak. Yüzde 19,25 olan enflasyon karşısında parasının değerini korumak isteyenler dolara yönelecek. O da doların 9 liranın üzerine çıkmasına neden olacak. Üretmeyen, yediği ekmeğin buğdayını bile Rusya'dan ithal eden Türkiye'de her şeyin pahalanması anlamına gelecek.

Her iki durumda da olan dar gelirliye olacak.

Çünkü bu kış hayat pahalılığında altın vuruş gelebilir. Faizlerle birlikte enerji ve gıda fiyatlarında artış 2018 yılından beri yaşanan fakirleşme sürecini hızlandırır ve artık açlık tehlikesi başlar.

Dediğim gibi emekliler, asgari ücretle çalışanlar ve milyonlarca işsizler, bu kış altın vuruş geliyor haberiniz olsun!"