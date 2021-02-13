Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’ndan Sağlık Bakanı Koca’ya: Beni ve eşimi neden kandırdınız?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler” sözlerini hatırlatarak kendisine 19 gün sonraya randevu verilmesini, 68 yaşındaki eşine ise aşı çıkmadığını belirtti.

Uğuroğlu, Bakan Koca’ya, “12 Şubat'ta başlıyoruz diyerek neden beni ve eşimi kandırdınız? Bana19 gün sonraya randevu verdiğiniz için, eşimi aşı takvimine almadığınız için ayıp etmediniz mi?” diye sordu.

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