Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Lafı evirip çevirmeden peşinen söyleyeyim, Erdoğan, İmamoğlu'ndan korkuyor

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbulluların değil, Türk halkının beğenisini de kazandığını belirterek, "Lafı evirip çevirmeden peşinen söyleyeyim, Erdoğan, İmamoğlu'ndan korkuyor" diye yazdı.

Orhan Uğuroğlu, "Ya Kanal, Ya İstanbul" afişlerinin yargı kararı olmadan İstanbul Valisi'nin toplatma kararı almasının, Ekrem İmamoğlu'nun yükselişini engellemenin işareti olduğuna işaret ederek, "Siyasi hırsı o kadar fazla ki, Erdoğan, elinden gelse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olmak ister. " ifadelerini kullandı.

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