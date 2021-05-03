Yeniçağ yazarı Murat Ağırel: İBB'nin kirasını ödeyip benzinini koyduğu araçları saray kullanmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel bugünkü yazısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2011-2018 yılları arasında 2 milyar 200 milyon lira ödeyerek Platform Turizm adlı şirketten kiraladıkları araçların OGS-HGS ve GPRS kayıtlarını inceleyen teftiş kurulunun raporlarına yer verdi.

Bu doğrultuda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yaptığı çalışma neticesinde Cumhurbaşkanlığı’na 480 araç, AKP Genel Merkezi'ne 8, AKP İl başkanlığına 62, Irak Devlet Başkanı'na 6, TBMM Başkanlığı'na 54, Okçular Vakfı'na 4, TÜGVA'ya 5 araç tahsis edildiğinin ortaya çıktığını aktaran Ağırel, yapılan tespitler ile ilgili İstanbul Valiliği’nden izin istenildiğini ancak verilmediğini ifade etti.

“Bu kamu zararının daniskasıdır”

“Bakın Esenler Erok Spor (985 bin 997 TL), AKP Genel Merkezi, Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul İl Başkanlığı ve Silivri İlçe Başkanlığı (2 milyon 225 bin TL) ,Türkiye Gençlik Vakfı ve Sıcak Yuva Vakfı (550 bin 308 TL) tarafından kullanılmak üzere toplam 87 adet araç mevzuata aykırı şekilde tahsis edilmiş ve bu araçlara ait toplam 3.7 milyon TL. kira, sürücü, yakıt ve HGS-OGS gideri Belediye bütçesinden karşılanmış. Bu apaçık kamu zararıdır. Bu kamu zararının daniskasıdır” diyen Ağırel, şu listeyi paylaştı.

“Toplamda 827 araç bizim paralarımızla iktidar yanlısı grup ve kurumlara kullandırılmış”

Ağırel son olarak, “Toplamda 827 araç bu şekilde bizim paralarımızla iktidar yanlısı grup ve kurumlara kullandırılmış. Benzinini biz koymuşuz masrafını biz ödemişiz ama Okçular Vakfı, Irak Devlet Başkanı, Sıcak Yuva Vakfı vs. binip gezmiş” dedi.

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