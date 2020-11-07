Yeniçağ yazarı Murat Ağırel: Çamlıca TV kulesi ihalesi 310 milyon 849 bin TL tutmuş, şirket Sayıştay'a fatura sunamamış!

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, İstanbul'da yapılan Çamlıca TV kulesini, Hakkari Havalimanı, Trabzon Akyası Stadı, Konya Stadı gibi projeleri gerçekleştiren Sarıdağlar İnşaat'ın yaptığını belirterek, "Toplamda kule yapımı için yapılan ihalelerin 310 milyon 849 bin TL tutarını bu firma almış. Ama faturalarda bir sorun çıkmış. Şirket Sayıştay'ın istediği kanıtlayıcı belge olarak sunulması gereken fatura suretleri yerine, avansın harcanacağı malzeme alımlarına ilişkin sipariş avansı muhasebe kaydını kanıt olarak sunmuş. Yani avansın da faturasını sunamamış." ifadelerini kullandı.

Sayıştay'ın Sarıdağlar İnşaat'tan istediği evrakların 60 gün sonunda teslim edilmediğine vurgu yapan Murat Ağırel, "Sayıştay yaptığı tespitte, "Yüklenici tarafından avansın sarf edildiği yerleri gösteren fatura suretlerinin İdareye sunulmadığı, yalnızca sipariş avansına ilişkin muhasebe kaydının hakediş belgeleri arasına eklendiği görülmüştür" ifadelerini kullanmış" diye yazdı.

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