Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç: İşte açıklanmayan son anket!..

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, bugünkü yazsında ismini vermediği ancak "yabancı şirketler için dayanaklı, ciddi veriler hazırlayan" diyerek bahsettiği bir şirketin siyasi araştırma anketinin detaylarını paylaştı.

"Bu köşede uyduruk anketler çok eleştirildiği için ve toplum bu konuda hep uyarıldığı için sonuçların çoğuna pek itibar etmediğimi defalarca vurguladım... Ancak bu ülkede ekonomik açıdan hiç bir kurumla ilişkisi olmayan bazı şirketler, hiçbir partinin finans etmediği araştırmalar da yapıyor... İşte yabancı şirketler için dayanaklı- gerçekçi- ciddi veriler hazırlayan önemli bir şirketin nisan ayında olduğu gibi, mayıs ayındaki siyasi araştırması de elime ulaştı" diyen Faraç, ankete ilişkin olarak şunları kaydetti:

Araştırma için 24 Mayıs- 1 Haziran arasında, Türkiye genelinde 5151 kişi aranmış. 48 kişi ankete katılmak istememiş, 561 kişi (yaklaşık yüzde 11) oy kullanmayacağını beyan etmiş... Bu nedenle anket değerlendirmesi 4542 kişi arasında yapılmış...

Ankete katılan 4 bin 542 kişinin yüzde 11'i "kesinlikle oy kullanmayacağını" söyledi

Önce şunu vurgulamak lazım ki; ankete katılanların yüzde 11'i "kesinlikle oy kullanmayacağını" söylediği için, şirket sadece tercih kullananları baz alarak "protesto"cularla ilgili veriyi yüzdelik değerlendirme dilimine almamış...

Kararsızlar dağıtılmadan: AKP; 30.9 - CHP; 21.6

Peki; oy oranları nasıl dağılmış?.. Önce kararsız olan yüzde 12'lik oran dağıtılmadan partilerin oy oranlarını sıralayalım;

AKP; 30.9, CHP; 21.6, İYİ Parti; 12.6, HDP; 9.4, MHP; 8.2, DEVA; 2.7, Saadet; 0.99, Memleket Partisi; 0.53, BBP; 0.27, Gelecek Partisi 0.18, Vatan Partisi 0.18, diğerler; 0.45.

Kararsızlar dağıtılınca: AKP; 35.11 - CHP; 24.55

Kararsızlar dağıtılınca... Aslında protestocu yüzde 11 ile kararsız olan yüzde 12'lik kitle (toplam yüzde 23) göz önüne alındığında, Türkiye'de siyasetin kilitlendiği ve seçmenin her an başka mecralara sürüklenebileceği de kanıtlanıyor... Peki; "yüzde 12 oranındaki kararsızlar" dağıtıldığında partilerin oyları hangi rakamlara ulaşıyor?.. İşte sonuçlar;

AKP; 35.11, CHP; 24.55, İYİ Parti; 14.32, HDP; 10.68, MHP; 9.32, DEVA 3.07, Saadet; 1.13, Memleket Partisi 0.60, BBP; 0.31, Gelecek Partisi 0.20, Vatan Partisi 0.20. diğerleri; 0.51.

İki konuya dikkat çekelim; ilki, anket yapılırken Memleket Partisi henüz kurulmuştu...

Diğeri de hafta içinde yapılan bir başka anketin sonuçları da yukarıda dikkat çektiğimiz araştırmaya yakın veriler ortaya çıkardı...

"AKP seçmeni salgınla ilgili kararları mantıklı bulmuyor, 17 günlük kapanma nedeniyle de tepkili"

Araştırma şirketinin tespitlerine göre; İYİ Parti Rize olayları ve Erdoğan'ın Akşener'e yönelik tepkisi nedeniyle son bir ayda yüzde 0.76 oy artışı sağlamış... AKP seçmeni salgınla ilgili kararları mantıklı bulmuyor, 17 günlük kapanma nedeniyle de tepkili...

"Oy vermeyeceğim diyenler en çok da "ekonomi"nin bozulması nedeniyle Türkiye'nin yönetilemediğinden yakınmış"

"Oy vermeyeceğim" diyenler en çok da "ekonomi"nin bozulması nedeniyle Türkiye'nin yönetilemediğinden yakınmış... Seçmen, salgın yardımlarını "sorunu çözmeye yönelik değil, göstermelik" bulmuş...

Cumhur İttifakı olumsuz etkilendi

Ekonomiden sonra "salgın tedbirleri" ve bununla mücadeledeki başarsızlık, "mafya"nın bu kadar geniş bir alanda hareket edebilmesi, kişiye özgü yasalar çıkarılması ve "eğitim" sistemindeki kargaşa da Cumhur İttifakını olumsuz etkilemiş...

"AKP'den kaçanlar İYİ Parti ve DEVA'ya gidiyor"

Seçmenin AKP'den kaçmasının bir nedeni de "128 milyar" meselesi... Araştırmaya göre; AKP'den kaçanlar İYİ Parti ve DEVA'ya gidiyor. Akşener sırasıyla MHP, AKP ve CHP'den oy çekiyor...

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