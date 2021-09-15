Yeniçağ yazarı: Laiklik ilkesini çiğnemenin somut örneklerini 2008 öncesinde olduğu gibi tekraren yaşıyoruz; Yargıtay, AKP hakkında kapatılma davası açmalıdır

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 2008 yılında AKP’ye açılan kapatma davasını hatırlattığı bugünkü yazısında, “AKP iktidarı tarafından dini siyasete alet etmenin ve laiklik ilkesini çiğnemenin somut örneklerini 2008 öncesinde olduğu gibi tekraren yaşıyoruz” dedi. Uğuroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iktidar partisi AKP’ye Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle kapatma davası açması gerektiği görüşünü savundu.

Diyanet İşleri Başkanı’nın son günlerde tartışma yaratan açıklamalarını eleştiren Uğuroğlu, “AKP laikliğe aykırı fiillerin odağı oldu” başlıklı bugünkü yazısında şunları kaydetti:

“AKP ‘Temelli Kapatılma’ kararından 2008 yılında 6'ye 5 yani sadece bir oyla kurtuldu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin ‘Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği’ gerekçesi ile 11 üyenin 10'u tarafından hüküm giydi, mahkûm oldu. Bu hükümlü AKP bugünlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş üzerinden dini siyasete alet etmeyi 2008 öncesi olduğu gibi yeniden yoğunlaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Ali Erbaş gerek devlet kurumlarının resmi törenlerine katılıp Türkçe ve Arapça dualar okuyor gerekse kanaat önderlerini toplayıp siyaset yapıyor.

Erbaş son toplantıda dedi ki; ‘Din, sokağa yansımasın, ticarete yansımasın, adaletine yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar…’

Elbette ortalığı ayağa kaldıracağız çünkü Anayasa hükmünü ve yasaları AKP iktidarı ile birlikte açıkça çiğniyor, açıkça siyaset yapıyorsun.”

"AKP hakkında kapatılma davası açılmalı"

Anayasanın 2. Maddesini hatırlatan Uğuroğlu ayrıca şunları kaleme aldı:

“Bugün AKP iktidarı tarafından dini siyasete alet etmenin ve laiklik ilkesini çiğnemenin somut örneklerini 2008 öncesinde olduğu gibi tekraren yaşıyoruz.

‘Huylu huyundan vazgeçmez…’

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasanın laiklik ilkesini açıkça ihlal ettiği için:

AKP hakkında kapatılma davası açmalıdır.”

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