Yeniçağ yazarı Faraç: Siyasetin muhalefet tarafında yaşananlar da utanç verici; sağ-sol, hırsızlık, işbirlikçilik ve ihanet denilince, kimsenin birbirinden farkı yok!

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamaları üzerinden medya düzenini eleştirdiği bugünkü yazısında, “AKP cenahında, iktidar yandaşı gazeteci- televizyoncu kılıklılar bir organize suç örgütü liderince tek tek deşifre edilirken, siyasetin muhalefet tarafında yaşananlar da bir o kadar utanç verici!” dedi.

“Sağ-sol, siyaset rant, hırsızlık, işbirlikçilik ve ihanet denilince, yok aslında kimsenin birbirinden farkı!..” diyen Faraç, yazısının devamında şunları kaydetti:

“AKP'nin denetiminde olan haber kanallarında ekrana çıkmayacak muhaliflerin listeleri geçmiş yıllarda defalarca medyaya yansıdı... Ancak benzer bir liste ne yazık ki muhalefetin kanallarında da utanç verici biçimde uygulanıyor...

Muhalefeti destekleyen kanallarda Fethullahçılar, Atatürk düşmanları, kinci cumhuriyetçiler, PKK-açılım güzellemesi yapanlar, CHP'ye yıllarca düşmanlık edenler, hatta AKP'liler bile konuşuyor, ancak kamuoyunda Atatürkçü duruşları ile tanınanlara (üstelik CHP'lilere) ambargo uygulanıyor...

Ancak muhalefetin cephesindeki tek sıkıntı; skandalları görmezden gelenlerden, suskun-korkak- yandaş bir medya oluşturulması değil!.. Bir de olayın Kılıçdaroğlu, CHP ve Millet İttifakı'na ihanet olarak tanımlanabilecek bir boyutu var ki, işte o da geçtiğimiz günlerde deşifre oldu... CHP'lilere ekran ambargosu uygulayan bir muhalefet kanalında çalışan Çağdaş Ulus adlı muhabirin işine önceki gün son verildi... İşte o muhabir yaşadığı vahim tasfiyeyi sosyal medyada şöyle duyurdu;

"CHP'li Ataşehir ve Maltepe belediyeleri AKP'li gazeteciler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor, Maltepe belediyesi bu gazetecilere üç yıl boyunca araç tahsis etti... Bunları yazdığım için istifaya zorlandım, etmeyince işten atıldım..."

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