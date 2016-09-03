Yeniçağ yazarı: Erdoğan Çin'de intihar eder mi?

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, 4-5 Eylül'de yapılacak G20 zirvesi için Çin'in Hangzhou kentine giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak "İngiliz gazetesine göre 'YPG'yle birlikte savaşan 100 civarında ABD'li, Kanadalı, Alman, Fransız ve İsveçli de bulunuyor'. Tayyip Erdoğan, Obama ile Çin'de yapacağı görüşmede geri çekilme veya durma kararı alırsa bu önce kendisinin sonra Türkiye'nin intiharı olur" dedi.

Arslan Bulut'un "Erdoğan Çin'de intihar eder mi?" başlığıyla yayımlanan (3 Eylül 2016) yazısı şöyle:

AKP iktidarına ve Tayyip Erdoğan'a en yakın medya kuruluşu olan Yenişafak gazetesinde Çetiner Çetin imzasıyla "Şah Fırat oyunu" başlıklı bir haber yayınlandı.

Haberde ABD'nin Türkiye'ye tuzak kurduğu, bunun yeni anlaşıldığı belirtilerek"Türkiye'nin Cerablus Operasyonu Süleyman Şah Türbesi'nin yerinin değiştirilmesini tekrar gündeme getirdi. Şah Fırat Operasyonu konusunda ABD'nin Ankara'da yedi görüşme yaptığı ve bu görüşmeler sırasında IŞİD'in türbeyi kuşatmaya başladığı ortaya çıktı. Şimdi ABD'nin bu planının Kuzey Suriye koridoru için tuzak olup olmadığı tartışılıyor" ifadeleri kullanıldı.

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"Günaydın" derler adama! 30 Haziran 2015'te "Türkiye'yi tuzağa kim düşürdü?"yü inceledim. Orada bu tuzaklar yazılı:

"-Öyle bir oyun oynanıyor ki, IŞİD belasından bölgeyi PYD kurtarıyor denilerek, Suriye'nin kuzeyinde Kürt koridoru kuruluyor. Şimdi bu oyunu sahneye koyanlardan biri olan AKP iktidarına güvenilerek Suriye'ye girilir mi? Girilirse ne olur?

-Oslo'da ve Dolmabahçe'de PKK'ya 'Kürtlere özerklik' sözü veren, yani devlet kurmalarının yolunu açan, Irak'ta Barzani'nin ordusunu eğiten bir siyasi iktidar, Suriye'nin kuzeyinde kurulacak bir Kürt devletine neden müdahale etsin?"

27 Şubat 2015 tarihinde bu sütunda çıkan "Hakan Fidan neden istifa etti?"başlıklı yazımda da Doç. Dr. Sait Yılmaz'ın şu tespitine yer vermiştim:

"Yakın zamanda yapılan Süleyman Şah operasyonu ise IŞİD'e bölgeyi bırakmanın ötesinde, Kürt koridorunun önündeki bir engelin de kalkması yani Büyük Kürdistan için yeni bir kazanım anlamına geliyor."

Bunu anlamak için, ABD'nin Türkiye'de FETÖ üzerinden darbe tezgâhlaması mı gerekiyordu?

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Yenişafak'ın Genel Yayın Müdürü İbrahim Karagül'ün teşhisi de Çetin'in haberiyle uyumlu:

"-15 Temmuz darbe girişiminden başlayarak, geriye doğru, son beş yılda Suriye meselesinde atılan bütün adımlar yeniden değerlendirilmeli.

-ABD ile Suriye'de yapılan bütün 'ortaklık'lar, her proje, ortak operasyon incelenip sorgulanmalı. Sadece Rus uçağının düşürülmesi değil, Kuzey Suriye Koridoru'nu oluşturmaya dönük planlarda da Türkiye'de kim, kimler, hangi çevreler rol almış, destek vermiş, ortam hazırlamış, siyaseti bu yönde yönlendirmiş, belirlenmeli.

-Özellikle son üç yıldır, Suriye'de olan biten ve bizim dahil olduğumuz her şeyin, aslında Türkiye'ye kurulan tuzağın bir parçası olduğu ortaya çıktı.

-Türkiye'nin güvenlik birimleri ABD planlarının parçası olmuş. Oradaki bütün faaliyetler ABD'nin parçalama planı çerçevesinde yapılmış."

Karagül'ün bu tespitlerini Suriye'deki her operasyon vesilesiyle yazdık ama kimse anlamak istemedi! Bakalım, bu defa AKP yandaşları anlayabilecek mi?

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Peki şimdi Cerablus harekâtı, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt koridorunu önlemeye mi yöneliktir? Konuyla ilgili uzmanlardan emekli amiral Soner Polat, "Menbic düştüğü ve gerçek anlamda savunulduğu takdirde, Güvenli Bölge olarak da adlandırılan harekât alanında koridor kurma hayalleri sona erer. Büyük bir risk alınarak başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı, ABD-İSRAİL-PKK/PYD Koridoru dağıtılmadığı sürece amacına ulaşmış sayılamaz!" dedi.

Üstelik Merkezi Kuvvetler Komutanı Org. Votel'in "Suriye Demokratik Güçleri içinde ABD Özel Kuvvetleri de eklemlenmiş durumdadır" itirafında bulunduğunu hatırlattı.

Daily Telegraph gazetesi ise PYD'nin içinde sadece ABD değil, İngiltere Özel Kuvvetleri'nin de bulunduğunu, "Suriye'deki İngiliz savaşçılar Türkiye'nin hedefi olabilir" başlıklı haberle açıkladı.

İngiliz gazetesine göre "YPG'yle birlikte savaşan 100 civarında ABD'li, Kanadalı, Alman, Fransız ve İsveçli de bulunuyor."

Tayyip Erdoğan, Obama ile Çin'de yapacağı görüşmede geri çekilme veya durma kararı alırsa bu önce kendisinin sonra Türkiye'nin intiharı olur!