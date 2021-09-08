Yeniçağ yazarı: Diyanet Başkanı Ali Erbaş; elbette inancım Allah'ım ile benim aramda, sen kimsin ki!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “askerî okulların ve adli yıl açılışlarında Arapça ve Türkçe okumalar yapmasının” bilinçli olduğu görüşünü ifade etti. “AKP ve MHP oylarının hızla erimeye devam etmesi ve üstüne üstlük Erdoğan'ın da şahsi oy kabına uğraması anlaşılan o ki panik yarattı” diyen Uğuroğlu, iktidara yönelik, “Amaçları Diyanet Başkanı ile muhalefeti avlamak. İslami kesimi konsolide etmek için muhalefet partilerini tuzağa düşürmek” eleştirisi getirdi.

Erbaş’ın söz konusu tartışmalar sonrasında yaptığı açıklamadaki, "İnanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır" sözlerine dikkati çeken Uğuroğlu, “Elbette inancım Allah'ım ile benim aramda sen kimsin ki?” diyerek tepki gösterdi.

Uğuroğlu, “İnançlarımızın hayatımızın dışına itildiğini nereden biliyorsun ki bu iftirayı atıyorsun? Allah ile kul arasına girmeye ne hakkın ne de haddin var Ali Erbaş…” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun, "Avrupa kıskanıyor ve Erdoğan'ın tuzağı…" başlıklı bugünkü yazısının tamamını okumak için tıklayın.