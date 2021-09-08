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Yeniçağ yazarı: Diyanet Başkanı Ali Erbaş; elbette inancım Allah'ım ile benim aramda, sen kimsin ki!

08 Eylül 2021 11:39

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “askerî okulların ve adli yıl açılışlarında Arapça ve Türkçe okumalar yapmasının” bilinçli olduğu görüşünü ifade etti. “AKP ve MHP oylarının hızla erimeye devam etmesi ve üstüne üstlük Erdoğan'ın da şahsi oy kabına uğraması anlaşılan o ki panik yarattı” diyen Uğuroğlu, iktidara yönelik, “Amaçları Diyanet Başkanı ile muhalefeti avlamak. İslami kesimi konsolide etmek için muhalefet partilerini tuzağa düşürmek” eleştirisi getirdi.

Erbaş’ın söz konusu tartışmalar sonrasında yaptığı açıklamadaki, "İnanç insan ile Allah arasında olsun diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır" sözlerine dikkati çeken Uğuroğlu, “Elbette inancım Allah'ım ile benim aramda sen kimsin ki?” diyerek tepki gösterdi.

Uğuroğlu, “İnançlarımızın hayatımızın dışına itildiğini nereden biliyorsun ki bu iftirayı atıyorsun? Allah ile kul arasına girmeye ne hakkın ne de haddin var Ali Erbaş…” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun, "Avrupa kıskanıyor ve Erdoğan'ın tuzağı…" başlıklı bugünkü yazısının tamamını okumak için tıklayın.

Ne olmuştu?

Yargıtay’ın yeni hizmet binası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir tören düzenlenmişti. Açılış töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua ederken, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da cübbesiyle duaya eşlik etmişti.

Söz konusu tablo pek çok kesim tarafından eleştirilmişti. Erbaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray Üniversitesi’nde organize edilen 18. İmam Hatipliler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım. Adaletsiz İslam olur mu? ‘İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın.’ Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları adeta” sözlerini kaydetmişti.

TIKLAYIN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan ‘adli yıl’ eleştirilerine yanıt: Önderler olarak boş alan bırakmamamız lazım, adaletsiz İslam olur mu?

Öte yandan Erbaş'ın şu sözleri dikkatleri çekmişti

"İtikadi açıdan Batı merkezli din anlayışlarının sonucu olarak, neşret eden ve dünyayı etkileyen deizm, ateizm ve nihilizm vb. akımların, itikadi alanda yaşanan kaotik ortamın da etkisiyle İslam coğrafyasında karşılık bulması, üzerinde durulması gereken husulardandır. Bunları müzakere etmemiz gerekiyor. Bu sorunu tetikleyen en önemli olgu, dinin yaşanan hayatla irtibatının bilerek zayıflatılmasıdır. Bireysel ve sosyal meselelere İslam adına pratik çözümler getirilememesi. Bu durum hayatın içinden konularda, inancın ikinci planda kalmasına yahut inancın hayatın dışına itilmesine sebep olmaktadır."
Orhan UğuroğluAli ErbaşDiyanet İşleri Başkanlığıerdoğan
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