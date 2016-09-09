Yeniçağ yazarı: Devlet Bahçeli başbakan yardımcısı olacak, Tuğrul Türkeş'le yan yana otururlar artık

Yeniçağ yazarı Burhan Ayeri, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin yazarlarından Servet Avcı, Yavuz Selim Demirağ, Adnan İslamoğulları ve Kürşad Zorlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Şu saatten sonra '7 Ağustos Ruhu'na inanç bitmiştir. Hükümete payanda olmayı sürdürenler suç ortağı konumunda. Ana muhalefet partisi CHP'ye çağrımız 'MHP lideri Bahçeli'yi yalnız bırakmaları'. Ülkücülere saldırılarda bile sesi çıkmayan Devlet Bahçeli'nin Ak Parti'den Başbakan Yardımcılığı kesinleşiyor. Hükümette Tuğrul Türkeş'le yan yana otururlar" dedi.

MHP yönetiminin kararına uymayarak geçen dönem seçim hükümetinde başbakan yardımcılığı görevini alan ve ardından MHP’den AKP’ye katılan Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında Mayıs ayında yapılan dokunulmazlık oylamalarında samimi görüntüler yaşanmıştı.

Burhan Ayeri'nin "Yeni Başbakan Yardımcısı Bahçeli" başlığıyla yayımlanan (9 Eylül 2016) yazısı şöyle:

Dört arkadaşımız gözaltına alındı. Dünkü yazımı verdikten sonra gelişmelerden haberim oldu. Ciddi anlamda rahatsız olduğumdan askerlerin özlüsözünü uyguladım; "Karar vermeden önce, kafan mutlaka yastık görsün". Zorlu, İslamoğulları, Avcı ve Demirağ'la ilgili soruşturmanın olumlu sonuçlanacağından hiç şüphem yok. Bu arada Servet Avcı'nın 16 Kasım 2015, Yavuz Selim Demirağ'ın 21 Temmuz 2016 tarihli yazılarını seçip yayınlayanları kutluyorum. Yavuz Selim'den küçük bir bölümü buraya almak istiyorum:

"Bu toz duman arasında -at izi it izine karışmış- durumda. Başarısız darbe girişiminden sonra sivil darbenin ipuçlarına tanık olmanın endişesini yaşıyorum. İmamların Öcü'nde ne yazdıysak gerçekleşti. Keşke haklı çıkmasaydık..."

Servet Avcı'nın tekrar verilen köşesi, daha eski tarihli; 16 Kasım 2015.

"Operasyonsa buyrun size operasyon" derken Abdülkadir Selvi'den Avni Özgürel'e, Gülay Göktürk'ten Cemil Barlas'a Devlet Bahçeli'ye açtıkları koruma kalkanı dillendiriliyor.

Kişisel görüşüm, burada Melih Gökçek'in çabaları da olmalıydı. Yıllar yılı FETÖ'cülere her türlü imkânı sağlayan Gökçek yakın zamanda Meral Akşener'i karalayıp durmakta. Başına gelecekleri gördüğü belli. O da Başbakanı Yıldırım gibi taktik değiştirdi; "en iyi müdafaa hücumdur". Hani aklıma "vaktiyle yaptıklarını örtme telaşı mı?" sorusu gelmiyor değil. Medyadaki "Ak Parti üç metropolün belediye başkanını gözden çıkardı" yayınlarını paniğin baş nedeni sayabilirsiniz.

Şimdi iki soru sormak istiyorum:

a) Yargıyı kim yönetiyor? Hükümet etme durumundakiler mutlaka açıklama yapmak zorunda.

b) Hangi ayküsü düşükler anti-FETÖ'cüleri hedef gösterdi?

...

Servet Avcı, Yavuz Selim Demirağ, Adnan İslamoğulları ve Kürşad Zorlu'yu yıldırma çabasının gerçek nedeni ortada. Devlet Bahçeli'ye yardımcı olmak. Yani olayı Meral Akşener'e bulaştırmak. Bu senaryoya kimseyi inandıramazsınız. Ergenekon ve Balyoz'dan bile kötü.

...

Şu saatten sonra "7 Ağustos Ruhu"na inanç bitmiştir. Hükümete payanda olmayı sürdürenler suç ortağı konumunda. Ana muhalefet partisi CHP'ye çağrımız "MHP lideri Bahçeli'yi yalnız bırakmaları". Ülkücülere saldırılarda bile sesi çıkmayan Bahçeli'nin Ak Parti'den Başbakan Yardımcılığı kesinleşiyor. Hükümette Tuğrul Türkeş'le yan yana otururlar. Asıl merak ettiğim merhum Alparslan Türkeş'in kabrine nasıl gidecekleri. Başbuğ yattığı yerden fırlarsa, hiç şaşırmam...

Bazı gözlemler

Hac dönemi açıldı. Hürriyet muhabiri Fatma Aksu'nun CNNTÜRK'teki konuşmalarına takıldım. Zira, Fatma'yla aynı gazetede çalıştık. Zeki bir Karadeniz kızı. Konu Suudilerin sonu toplu ölümlerle biten vurdumduymazlığıydı. Bu yüzden İran, vatandaşlarını yollamadı. Tahran, yaptığı açıklamalarda yerden göğe kadar haklı. Hac farizası denince unutulmaz ikili Kenan Akın-Tancan Baltalı'yı anımsadım. Uzun yıllar konunun lideri oldular. Bunca sene geçti yerlerini dolduran çıkmadı.

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Lig TV'deki dökülme her anlamda arttı. Son örneklerden biri N. Forest'in transferi idi. Başlık ve konuşma bu yönde, ekrana bindirilen görüntüler Arsenal'inkiydi.

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Rising Star'ın "Abdurrahman Çelebi"si Yılmaz Morgül'ün eleştiriye tahammülü yok. Beşartıbir'in iğnelemelerine oldukça sinirlendi. Bir ara ayağa fırlayıp Survivor hareketleri çekecek, zannettim.