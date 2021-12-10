Yeniçağ yazarı Demirağ: AKP'nin gidici olduğunu gören Melih Gökçek itirafçı olmaya mı hazırlanıyor?

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, CNN'de Ahmet Hakan'a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ'cü ile çalıştığını açıklamasını “vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde ‘itirafçı’ statüsü kazanarak hapisten kurtulma planının küçük parçası” olarak değerlendirdi.

Demirağ’ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Metal Yorgunluğu" gerekçesi ile görevden alınan Melih Gökçek'in AKP'nin kuruluş aşamasında yer almayarak DP ile oynadığını hatırlatmaya gerek duymuyorum. AKP'nin aldığı rüzgârı hissedip son dakikada "AKP otobüsüne binen Gökçek"ten Recep Tayyip Erdoğan'ın da memnuniyetsiz olduğunu bu işlere kafa yoran tüm kesimler bilir. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki davaları, yüksek yargıda çözen Gökçek'e vefa borcunu fazlası ile ödeyen Erdoğan'dan son talebi "Kendisi ve ailesinin yargılanmama garantisi"ni alan Melih Gökçek'in Türkiye'yi şimdilik terk etmeyişinin sebebi bu. Lakin, AKP'nin de gidici olduğunu gören Gökçek, geçtiğimiz hafta CNN'de Ahmet Hakan'a, Genel Sekreteri dahil çok sayıda FETÖ'cü ile çalıştığını açıklaması, bana göre, vesayet altından kurtulduğunda bağımsız mahkemelerde "itirafçı" statüsü kazanarak hapisten kurtulma planının küçük parçasıdır.

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